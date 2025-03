La Cassa di Ravenna, sempre attenta a migliorare in tutti i modi possibili i propri servizi, avvia un ampio progetto di miglioramento delle postazioni di monitor ad alta trasparenza nelle filiali del Gruppo, che include anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, e di miglioramento del siti web delle tre banche e delle società di servizi appartenenti al Gruppo.

Il progetto prevede in particolare la sostituzione di 144 monitor ad alta trasparenza nelle filiali della Cassa di Ravenna, della Banca di Imola e del Banco di Lucca e del Tirreno, con dispositivi di ultima generazione dotati di touch screen (digitazione diretta a video) e migliorata fruibilità per persone con disabilità e l’ammodernamento dei siti web del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna per agevolarne l’accessibilità.

Il progetto consentirà di migliorare l’accessibilità per tutti gli utenti, incluse le persone con disabilità visive, motorie e cognitive, offrire ai clienti le postazioni di monitor trasparenza con soluzioni tecnologiche omogenee ed all’avanguardia.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna dimostra anche con questo progetto la dinamica volontà di migliorare e rendere il più possibile inclusivi i propri servizi, portando avanti contemporaneamente una strategia di rafforzamento della presenza sul territorio e a contatto diretto con il cliente, nelle filiali e negli altri sportelli tecnologici, e di sviluppo delle potenzialità tecnologiche per tutti coloro che preferiscono servirsi delle modalità online dalla propria casa o dall’ufficio.