La Casa Residenza Anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, ha ricevuto questa mattina una nuova poltrona multifunzione per anziani, destinata a migliorare il comfort degli ospiti e a facilitare le attività di assistenza quotidiana.

La poltrona è stata donata da Fabio Beltrami, titolare delle OfficineB di Lugo e volontario Auser. Alla consegna erano presenti anche il referente Auser per Bagnacavallo Fiorenzo Parrucci e il volontario Peppino Cadau; per l’Asp hanno partecipato l’amministratrice unica Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Antonella Gavelli.

L’ausilio, particolarmente avanzato, è dotato di ruote e braccioli removibili, caratteristiche che consentono un passaggio agevole dal letto alla carrozzina e viceversa, garantendo maggiore sicurezza e comodità agli anziani e agevolando al contempo il lavoro degli operatori assistenziali.

«Ringraziamo sentitamente per questa donazione, che rappresenta un contributo concreto al benessere degli ospiti della struttura – afferma Emanuela Giangrandi –. Il sostegno di volontari e cittadini attenti ai bisogni delle persone più fragili è un valore fondamentale per il nostro sistema di servizi».

Un ringraziamento arriva anche dalla coordinatrice della struttura. «Si tratta di un ausilio molto utile nella quotidianità della casa residenza – sottolinea Antonella Gavelli – perché permette spostamenti più sicuri e confortevoli per gli anziani, riducendo lo sforzo fisico del personale e migliorando la qualità dell’assistenza».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione Auser e dei suoi volontari a supporto della Casa Residenza Anziani F.lli Bedeschi, confermando il forte legame di collaborazione e solidarietà con il territorio.