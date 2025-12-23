Una card per visitare i Musei Byron e del Risorgimento tutte le volte che si vorrà per tutto il 2026: è questa la speciale iniziativa proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Mirella Falconi Mazzotti, per festeggiare il primo anno di vita dei Musei inaugurati il 29 novembre 2024. La card è disponibile alla biglietteria dei Musei e costa 10 euro: è nominativa e riservata ai residenti della provincia di Ravenna, consente ai possessori di poter entrare (mostrando anche un documento di identità) ai Musei tutte le volte che lo desiderano, anche soltanto per approfondire un particolare dei Musei, per rivedere con più calma una delle tante storie proposte dalle realtà multimediali più innovative al mondo, per apprezzare in una luce diversa un dettaglio sfuggito in un’altra visita, o più semplicemente per allungare la propria passeggiata in centro o tornarvi con amici e parenti e fare da ambasciatori nel mondo della storia meravigliosa che è contenuta in questi Musei, tra i pochi ad essere stati allestiti nel luogo stesso in cui si svolsero i fatti.

La card (che è anche in vendita online all’indirizzo https://bit.ly/4qjafPo) vale per un anno intero: e dà modo ai possessori di sentirsi sempre più a casa in questi Musei che hanno fatto nel 2025 il giro del mondo sui principali media internazionali. Prova ne è anche l’ultimo prestigioso passaggio dei Musei Byron e del Risorgimento nei giorni scorsi sulla prestigiosa rivista ‘London Review of Books’ mentre subito dopo Natale saranno in visita ai Musei altri due giornalisti inglesi incaricati di svolgere un ampio reportage tra le sale dedicate a Byron, a Garibaldi ed al Risorgimento.