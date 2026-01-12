Niente da fare per il Faenza calcio, sconfitto dal Mezzolara, a Budrio. I manfredi si sono presentati privi di Gimelli influenzato e con diversi giocatori titolari non al meglio e quindi in panchina, come Lanzoni , Gjordumi, Missiroli e Matteo Albonetti, questo ultimo in panchina solo per completare la lista. La squadra di casa ha imposto al Faenza una partita difensiva, con attacchi portati con continuità. Dopo due occasioni costruite da Battisti e Fabretti, il Mezzolarapassa alla mezz’ora: Cavini verticalizza per Battisti che serve un pallone solo da mettere in rete per Salonia, pronto all’appuntamento e freddo davanti al portiere Zauli. 1-0. Poi Cavini prende palla, ma non è preciso nella battuta e permette a Zauli di parare. Nel secondo tempo, il Mezzolara continua a spingere; Fabretti impegna Zauli in una bella parata sul primo palo. Poi al 19’ una tripla occasione per i padroni di casa nella stessa azione con Cavini che colpisce l’incrocio dei pali, poi ci prova Battisti trovando la respinta di un difensore e infine Molossi in rovesciata, ma Borini calcia il pallone in angolo. Il raddoppio è nell’aria e arriva al 30’ quando Fabretti mette al centro crossa con precisione e Salonia supera tutti e di testa mette in fondo al sacco. 2-0

Il Faenza cerca di reagire e costruisce due occasioni con Gjordumi, tiro parato, Cavolini, colpo di testa a lato di poco e Bonavita che chiama il portiere Cipriani a superarsi.

Ora per il Faenza due partite consecutive allo stadio “Bruno Neri”, sabato 17 gennaio (ore 15) l’anticipo con il Sanpaimola e mercoledì 21(ore 20.30) il recupero con il Mesola.

Mezzolara–Faenza 2- 0

Mezzolara: Cipriani, De Lucca (36’st Aloisi), Monaco, Dalmonte (13’st Morisi), Deriaj, Chmangui, Molossi, Cavini, Salonia (32’st Vinci), Battisti (45’st Filippetti), Fabretti (36’st Ganzaroli). A disposizione: Cinquemani, Bungaja, Cocchi, Mannarino. All. Zecchi.

Faenza: Zauli, Franceschini, Servadei (38’st Navarro), Borini, Bertoni, Brusi,Tuzio (30’st Lanzoni), L.Albonetti (21’st Missiroli),Bonavita, Zani (31’st Cavolini), Marocchi (15’st Gjordumi). disposizione: Ruffilli, Zoli, M.Albonetti, Casadio. All. Cavina

Arbitro: Spiga di Carbonia- assistenti: Fini di Finale Emilia – Vitali di Bologna

Reti: 30’ pt e 30’st Salonia

Ammoniti:Dalmonte, Molossi, Monaco, Fabretti

Recupero: 1’-5’