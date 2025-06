La cantina del nuovo liscio, un libro per ripercorrere i sentieri che il genere ha percorso negli ultimi anni. Il volume, edito da Tempesta Editore, curato da Giordano Sangiorgi, nasce dall’omonimo podcast realizzato da Materiali Musicali, per la regia di Domenico Giovannini e Samuele Ravaioli e con le interviste di Matilde Montanari. Affronta le nuove generazioni del liscio e la campagna per candidare il genere musicale a patrimonio dell’Unesco.