Incontro fra la candidata sindaco per la lista La Pigna, Veronica Verlicchi, e Confesercenti. L’incontro, svoltosi presso la sede dell’Associazione in Piazza Bernini si è focalizzato sulla difficile congiuntura, che settori cruciali per la nostra economia, come commercio e turismo, stanno attraversando.

I temi principali toccati durante l’incontro hanno riguardato la necessità di realizzare opere infrastrutturali e di collegamento con Forli, Ferrara e Rimini, la sicurezza urbana, la viabilità urbana, la promozione turistica, la necessità di preservare il commercio al dettaglio e di combattere l’illegalità.

Veronica Verlicchi ha illustrato i piani che La Pigna intende attuare una volta chiamati ad assolvere al compito di guidare il Comune, delineando i progetti per nuove vie di collegamemto stradali e ferroviarie, le politiche turistiche, le iniziative economiche per rivitalizzare il centro storico ma anche le attività per il nostro Forese e per ei nostri Lidi. Non poteva mancare il passaggio sulla questione della sicurezza, sulla lotta all’abusivismo e al problema parcheggi e trasporto pubblico.

Al confronto sono intervenuti anche Ramiro Recine – storico titolare del bar che ancora oggi porta il suo nome – e Maurizio Pacilio – manager, oggi in pensione, entrambi candidati per la lista La Pigna al Consiglio Comunale

Entrambe le parti hanno concordato sull’importanza del dialogo tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e portatori di interesse: un confronto che deve necessariamente essere preventivo affinché possa coadiuvare l’amministrazione nel compiere le scelte più opportune per la nostra Comunità.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di proseguire il dialogo al fine di attuare strategie efficaci per il sostegno e la valorizzazione dei negozi e delle attività di prossimità