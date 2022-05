si svolgerà la premiazione della IV Edizione del concorso “Storie di alternanza”.

Il premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa dal sistema camerale – Unioncamere italiana e Camere di commercio – per valorizzare le esperienze fatte dagli studenti e dai loro tutor nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il concorso premia i racconti multimediali realizzati dagli studenti per presentare la loro esperienza di alternanza, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor, scolastici ed esterni.