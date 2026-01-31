Sarà presentato sabato 7 febbraio alle 17 presso il Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo il volume “Fare memoria – una tentazione vitale. Archivi, effimero, territorio: una mappa per tre convegni”, curato da Renata M. Molinari ed edito dalla Società Editrice “Il Ponte Vecchio” di Cesena nel 2025.

Il libro ripercorre tre convegni realizzati dalla Bottega dello Sguardo in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo dal 2019 al 2023: “Archivi dell’effimero”, “Mappe per intrecciare racconti” e, appunto, “Fare memoria”, tutti, con fuochi diversi, dedicati ai diversi modi ed esiti dell’esercizio della memoria, fra arte, paesaggio e rappresentazione e al racconto che tale esercizio evoca e informa.

Alla presentazione, moderata dalla responsabile del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna Cristina Ambrosini, interverranno Caterina Corzani (assessora alla Cultura del Comune di Bagnacavallo), Renata Margherita Molinari (curatrice del volume), Ruggero Sintoni (Accademia Perduta/Romagna Teatri) e Oliviero Ponte di Pino (associazione culturale Ateatro). Parteciperanno inoltre alcuni degli autori degli interventi contenuti nel volume.

«Siamo di fronte a una riflessione metodologica che si nutre di esperienze e domande, orientate verso la condivisione di una lingua comune fra pratiche diverse, una lingua capace di “mettere in azione” ricordi, documenti e saperi, discipline e competenze – spiega Renata M. Molinari. – Una ricerca a più voci: artisti, operatori culturali, istituzioni… E come in ogni ricerca degna di questo nome, elemento ineludibile è la continuità. Continuità di compagni di viaggio, continuità nei riferimenti teorici, continuità nel dialogo con i cittadini e le istituzioni che li rappresentano. Di tutto questo possiamo parlare a partire dalla “messa in sicurezza accurata e temporanea di quanto è stato fatto fin qui”, e lo faremo con quanti, fin dall’inizio hanno condiviso l’avventura che ci guida fra effimero e permanenza».

Il progetto è stato finanziato nell’ambito della Legge Regionale 18/2000.

“Fare memoria – una tentazione vitale” è il secondo volume pubblicato dalla Bottega dello Sguardo e curato da Renata M. Molinari dopo “Tracce e Semi”, entrambi editi dalla Società Editrice Il Ponte Vecchio. I testi sono legati alle attività che la Bottega svolge e promuove nel territorio: “Azioni e mappe teatrali fra passato e presente di un territorio” era il sottotitolo del primo volume, quasi uno strumento di lavoro per chi opera con strumenti culturali all’interno di un territorio. “Fare memoria – una tentazione vitale” sposta l’indagine su “Archivi, effimero, territorio: una mappa per tre convegni”.

Info:

www.bagnacavallocultura.it

www.labottegadellosguardo.it