Una nuova iniziativa dell’associazione ex allievi del Liceo “Evangelista Torricelli” di Faenza. Venerdì 11 aprile alle ore 18 nell’auditorium del Liceo in via Santa Maria dell’Angelo prendono il via le “Conversazioni con Cesare Sangiorgi”, una serie di incontri alla scoperta di figure femminili di assoluto rilievo del nostro territorio.

Il primo appuntamento è dedicato alla “Bitta”, all’anagrafe Elisabetta Santolini, ma nota ai più per esser stata la compagna, musa ispiratrice e modella del celebre artista Domenico Baccarini che l’ha ritratta con disegni, dipinti e sculture in terracotta, gesso e bronzo, opere che si possono ammirare nella Pinacoteca Comunale di Faenza.

Una vita breve, la sua, ed un ricordo offuscato da immeritati giudizi che la indicarono come ”donna fatale […] femmina con molto sesso e poco giudizio” (Ennio Golfieri) o addirittura troia (Vittorio Sgarbi).

Sarà l’occasione di scoprire la storia di questa donna, e di come la narrazione successiva alla sua morte abbia ignorato le sofferenze da lei vissute come madre e come amante mai promossa alla dignità di moglie.

Cesare Sangiorgi, già professore al Liceo classico Torricelli dopo essere andato in pensione si è dedicato allo studio di figure femminili della nostra città.

Le sue ricerche sono pubblicate sull’Enciclopedia delle Donne.

I successivi incontri del ciclo con il professor Cesare Sangiorgi, sono in programma venerdì 16 maggio (alle ore 18) sul tema “Pazienza: la tragedia di una principessa” dedicato all’austriaca Pazienza Porcìa, trasferitasi a Faenza in seguito al matrimonio con il conte Pietro Laderchi e venerdì 3 ottobre (alle ore 18) “Silvia Pasolini Zanelli: la nobildonna e il Vate d’Italia” dedicato alla contessa Silvia Baroni Semitecolo, originaria di Bassano del Grappa e faentina d’adozione per aver sposato il conte Giuseppe Pasolini Zanelli.

L’associazione degli ex Allievi del Liceo Torricelli ricorda che la conferenza è l’occasione pe richiedere/rinnovare l’iscrizione per l’anno 2025 (20 euro per i soci ordinari). Il rinnovo dell’iscrizione permetterà, tra gli altri vantaggi, di ricevere gratuitamente il volume contenente gli Atti delle conferenze.