La Fondazione Casa di Oriani annuncia che, a partire da lunedì 1° settembre 2025, nei tre giorni in cui effettua apertura pomeridiana (lunedì, mercoledì, giovedì) la Biblioteca di storia contemporanea “A. Oriani” farà orario continuato 8.30-18.30, così aumentando di tre ore le aperture settimanali. La modifica si è resa possibile grazie alla disponibilità del personale di reference, nella convinzione di offrire un miglior servizio alla cittadinanza, pur nelle difficoltà organizzative e di bilancio che ormai da molti anni affliggono la Fondazione e di conseguenza la Biblioteca. Questi dunque i nuovi orari della Biblioteca Oriani:

Lunedì, 8.30-18.30

Martedì, 8.30-13.30

Mercoledì, 8.30-18.30

Giovedì, 8.30-18.30

Venerdì, 8.30-13.30

Informazioni: 0544 214767, informazioni@bibliotecaoriani.it