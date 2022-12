La biblioteca assolda giovani detective per fermare la Lega dai Capelli Rossi

La Lega dai Capelli Rossi pianifica di svaligiare il caveau di una banca e Sherlock Holmes e John Watson hanno bisogno di aiuto per risalire all’identità dei ladri e fermarli prima che concretizzino i loro progetti. È così che la Biblioteca Manfrediana si è trasformata nella casa del famoso detective privato per ospitare il nuovo laboratorio natalizio rivolto ai giovani. Dopo il doppio appuntamento legato a fumetti e supereroi, la biblioteca ha organizzato un evento rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, un workshop curato dall’illustratrice Anna Lisa Quarneti, in arte Piki. Tante le richieste per gli eventi natalizi della Manfrediana. E così alcune iniziative potrebbero essere riproposte nei prossimi mesi.