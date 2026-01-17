La benedizione degli animali in Piazza del Popolo a Faenza

Faenza è tornata anche quest’anno a festeggiare in Piazza del Popolo la festa di Sant’Antonio Abate. Nel pomeriggio, le unità cinofile del Sar Team hanno effettuato alcune dimostrazioni delle attività normalmente condotte con i cani e simulato la ricerca di persone scomparse. Alla simulazione ha potuto partecipare anche il pubblico. Nel frattempo gli operatori del canile comunale hanno fatto conoscere alcuni animali ospitati nel centro di via Plicca, per ricordare l’importanza dell’adozione e di un’adozione consapevole. È stato allestito inoltre uno shooting fotografico dove i padroni potevano farsi ritrarre con i propri animali.

A conclusione del pomeriggio, don Michele Morandi, vicario della diocesi di Faenza-Modigliana ha celebrato la benedizione per tutti gli animali e le persone presenti. Al termine del rito, sono stati distribuiti i panini di Sant’Antonio.