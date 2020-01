Come di consuetudine, a Marina di Ravenna la Befana arriverà anche questo 6 Gennaio a bordo di una barca per donare una calza a tutti i bambini presenti.

Dalle ore 10 è previsto il ritrovo al Bar Timone, dove verrà consegnato il buono per il ritiro della calza. Sarà allestita una pesca e il ricavato servirà per mantenere viva questa divertente iniziativa.

Alle ore 11 la Befana arriverà dal mare per distribuire, al Mercato del Pesce, calze e dolci destinati ai più piccoli. Per i più grandi Vin Brulè e Panettone.

L’appuntamento è reso possibile grazie ad una sinergia di diverse realtà che animano Marina di Ravenna: Cestha, Cooperativa La Romagnola, Bar Timone, Drago Marina Di Ravenna, Corporazione Piloti Del Porto Di Ravenna, Mazzotti Ivana Bar Tabacchi, Il Doppio Gusto Della Pescheria Nanni, Piada Al Porto X.