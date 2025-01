Il Centro Sociale Laderchi, lunedì 6 gennaio, dalle ore 15, propone la tradizionale Festa della Befana. Il pomeriggio, all’insegna del divertimento e della tradizione per grandi e bambini, prevede anche il 12° Trofeo Laderchi, una gara di ballo riservata ai soci ANGESCAO, occasione per mettersi alla prova e sfidare gli altri partecipanti. Tra gli appuntamenti anche lo spettacolo con ballerini professionisti, la grande lotteria della Befana, con tanti premi in palio per tutti, il buffet e per la gioia dei più piccoli, l’arrivo della Befana che come tradizione distribuirà caramelle e cioccolatini.