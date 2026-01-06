La Befana sfida il maltempo e scende dal cielo al Villaggio di Natale di ADVS Ravenna

Nonostante il cattivo tempo, la Befana non ha rinunciato all’appuntamento con i più piccoli ed è scesa dal cielo al Villaggio di Natale di ADVS Fidas Ravenna, regalando sorrisi e caramelle ai bambini presenti. L’iniziativa si è svolta in Piazza San Francesco a Ravenna, dove il Villaggio di Natale dell’associazione ha proposto un doppio appuntamento dedicato alle famiglie. Alle ore 15, la Befana è arrivata dall’alto grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Ravenna, distribuendo dolci e caramelle a tutti i bambini. Il pomeriggio prosegue alle 16.30 con l’attesa estrazione della Lotteria della Befana di beneficenza, che quest’anno mette in palio ricchi premi fino al 25° estratto, a sostegno delle attività solidali dell’associazione. Per tutta la durata dell’evento sono presenti anche i mezzi dei Vigili del Fuoco, molto apprezzati dai più piccoli, e le baite di legno animate dai volontari di ADVS Fidas Ravenna. In distribuzione tè caldo, vin brulé, dolci, cioccolata calda, popcorn, zucchero filato, oltre a palloncini e gadget per tutti. Un pomeriggio di festa e solidarietà che, nonostante il meteo avverso, ha saputo scaldare la piazza e confermare lo spirito di condivisione del Villaggio di Natale di ADVS Ravenna.