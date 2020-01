Confermata la festa per l’arrivo della Befana a Roncalceci il 4 gennaio 2020. L’appuntamento resta quello già pubblicizzato, sempre al Circolo San Biagio alle ore 15.00.

Affinché tutti i bimbi possano ricevere i loro regali, si prega di confermare fin da ora la presenza al n. di telefono 333 8094060.

L’arzilla vecchietta arriverà comunque , “motorizzata”, per distribuire dolcetti e giocattoli ai bimbi, nonostante l’evento principale della giornata, la donazione del defibrillatore alla comunità da parte dell’associazione Cuore e Territorio sia stato cancellato per evitare qualsiasi sovrapposizione, e di conseguenza polemica, con la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali

“Come Comitato Cittadino crediamo che i bambini non debbano essere privati di un appuntamento così importante, atteso e ricco di magia.

Lo spauracchio della campagna elettorale per le elezioni regionali non può cancellare questo evento nato per aggregare e creare un momento di festa per i bimbi e per la comunità di Roncalceci. Anche le Elezioni regionali del 26 gennaio passeranno.”