La Befana vien… in maneggio! Il 6 gennaio, a partire dalle ore 15, il Circolo Ippico Villaggio Lakota ASD, in via Bacinetta snc ad Ammonite, apre le porte per una festa dedicata a bambini e famiglie.

L’evento, con offerta libera, prevede per tutti i bambini una calza della Befana e la possibilità di conoscere da vicino i pony del maneggio, vivendo un pomeriggio all’aria aperta a contatto con gli animali.

Per i più grandi non mancheranno vin brulé e tisane calde, ideali per scaldarsi e condividere un momento di convivialità. E anche in caso di pioggia, la festa è garantita: sarà infatti disponibile una club house riscaldata, dove gustare dolci e trascorrere il pomeriggio in compagnia.

Un’occasione semplice e genuina per celebrare insieme la Befana, tra natura, sorrisi e tradizione.

per info:

Dominique 328 2259586

Francesca 328 0879729