Tradizionale appuntamento in Piazza del Popolo con la befana dell’Avis nel pomeriggio del 6 gennaio. Dalle 14.30 alle 17.30 i volontari dell’associazione donatori hanno organizzato iniziative per i più piccoli: truccabimbi, palloncini, zucchero filato e ovviamente una calza per tutti i bambini, donata direttamente dalla befana.