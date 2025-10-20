L’associazione UDI Massa Lombarda, da sempre sensibile alla promozione della lettura nelle scuole del territorio massese, con particolare attenzione alla scuola secondaria di primo grado, ha finanziato in via sperimentale, nello scorso anno scolastico, il progetto Xanadu. Comunità di lettori ostinati nella classe 1D della scuola Salvo D’Acquisto di Massa Lombarda (Istituto comprensivo Francesco d’Este). Xanadu nasce da un’idea dell’associazione Hamelin di Bologna in collaborazione con la Biblioteca Salaborsa Ragazzi. È un progetto di promozione della lettura per ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni, dalla classe seconda della scuola secondaria di primo grado (medie) alla classe quarta delle secondaria secondo grado (superiori), fascia di età particolarmente delicata in cui l’abbandono della lettura è netto e spesso senza ritorno e per la quale paradossalmente sono pochissime le valide proposte culturali. L’esperienza, che è stata premiata dal Ministero delle Attività e dei Beni Culturali come miglior progetto di promozione della lettura in Italia per adolescenti, si sviluppa parallelamente durante l’intero arco dell’anno in una rete di scuole e biblioteche, in ambito nazionale, secondo modalità molto semplici: tramite il sito internet progettoxanadu.it i ragazzi possono scambiare liberamente le proprie impressioni sui libri, accuratamente selezionati per loro, con coetanei di diverse realtà, dall’Emilia Romagna alla Sardegna, dalle Marche al Veneto.

A Massa Lombarda è stato possibile avviare questo formativo e significativo percorso grazie all’entusiasmo e alla disponibilità della docente Maria Giovanna Mingotti, referente della scuola Salvo D’Acquisto per l’educazione alla lettura e relativa biblioteca scolastica, che ha condotto il progetto nella propria classe nell’anno scolastico 2024-25 e che nello scorso mese di giugno così scrive: “La forza del progetto risiede nella proposta di una bibliografia di titoli contemporanei e significativi, pensati per far nascere domande, e nella presenza di un sito internet in cui i ragazzi possono commentare i libri e scambiarsi opinioni. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: educare al piacere di leggere e aumentare la loro capacità di comprensione del mondo esterno e di se stessi, del loro mondo interiore. Il percorso è stato arricchito non solo da incontri con formatori professionisti, previsti nel progetto, ma anche dalla presenza di scrittori in classe […] In particolare, gli studenti e le studentesse hanno avuto l’opportunità di dialogare con Alessia Rossi autrice de La Borda – libro selezionato tra i finalisti del Premio Strega Ragazzi – in un incontro intenso e partecipato che ha lasciato un segno profondo. Il progetto si è concluso con una gita a Bologna per la festa finale di Xanadu che ha riunito centinaia di studenti da tutta Italia. I ragazzi della “Salvo D’Acquisto” hanno partecipato a giochi sui libri letti e incontrato Chiara Carminati, scrittrice e poetessa, vivendo una giornata intensa, stimolante e festosa: una vera celebrazione della lettura come esperienza viva, collettiva e trasformativa. Xanadu. Comunità di lettori ostinati ha lasciato un segno profondo nella comunità scolastica: ha mostrato che leggere può essere un atto quotidiano di libertà, scoperta e divertimento.”

Grazie a questo positivo risultato, considerata la necessità di dare continuità all’esperienza per non disperdere quanto costruito, tutte le realtà coinvolte hanno rilanciato il progetto Xanadu per la sua realizzazione, nel corrente anno scolastico, nelle quattro classi seconde della scuola Salvo D’Acquisto di Massa Lombarda, determinando un notevole salto di qualità anche per il numero di studenti e di docenti potenzialmente partecipanti. Xanadu è infatti una preziosa occasione di crescita anche per le insegnanti che, nelle prime settimane di questo nuovo anno scolastico, hanno potuto partecipare a un corso di formazione dal Lettura, linguaggi, pratiche per dare valore sociale alla lettura. L’iniziativa si è svolta grazie alla partecipazione dell’Istituzione Biblioteca Classense – Sistema Urbano (Ravenna) che sostiene da anni il progetto.

Alla richiesta di supporto finanziario ha risposto il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese (LA BCC), confermando così la propria sensibilità per le nuove generazioni, la quale renderà possibile la continuazione del progetto Xanadu. Comunità di lettori ostinati non solo per la 2D, ma per tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Massa Lombarda. Emanuela Bacchilega, vice presidente dell’istituto di credito, afferma che “LA BCC è fortemente orientata a supportare i giovani nei percorsi di crescita personali e professionali. Progetti come questi sono fondamentali per dare nuove opportunità di crescita e sono importanti, anche in ottica futura, per intercettare e dare risposte alle necessità delle giovani generazioni.”

L’UDI Massa Lombarda mantiene la propria presenza nel progetto donando anche quest’anno, alla biblioteca scolastica del plesso Salvo D’Acquisto, la bibliografia Xanadu 2025-2026, cioè i libri e i fumetti che saranno inseriti nel sito web progettoxanadu.it – a breve sarà pronto il sito aggiornato con i nuovi libri in concorso – e che le ragazze e i ragazzi delle classi aderenti potranno scegliere di leggere, commentare e votare nel sito.

Infine, considerando il notevole numero di studenti coinvolti (n. 99), nonché i loro appassionati docenti – tutti hanno aderito al progetto – sarà molto importante la collaborazione della Biblioteca Carlo Venturini di Massa Lombarda al fine di mettere a disposizione, tramite il servizio di prestito, i libri della bibliografia Xanadu 25- 26.