Dare una risposta concreta alle imprese che stanno affrontando l’aumento delle spese energetiche. Con questo obiettivo LA BCC ha messo a punto un intervento che garantirà alle aziende la liquidità necessaria a contrastare nell’immediato il “caro energia”, che rischia di compromettere la continuità dei processi produttivi.

Fino al 30 aprile, le aziende operanti nell’area di competenza della Banca (Province di Ravenna e Forlì-Cesena e circondario imolese) potranno richiedere un finanziamento a condizioni agevolate di importo massimo 100.000 euro e durata fino a 45 mesi, di cui 9 di pre ammortamento. L’importo massimo concedibile verrà calcolato in base all’effettivo aumento del costo energetico subìto dall’azienda.

Il prodotto è stato studiato da LA BCC dopo un confronto con le imprese del territorio e con Power Energia. Il gruppo di acquisto cooperativo tra imprese, che opera sul mercato dell’energia da oltre 15 anni, ben conosce le difficoltà quotidiane dei propri soci nel gestire i processi produttivi, trovandosi a fronteggiare aumenti insostenibili.

“La crisi energetica che si sta profilando in questo inizio 2022 ci impone di sostenere le imprese del territorio affinché possano nel breve periodo fare fronte a questa nuova emergenza – ha affermato Gianluca Ceroni, Direttore Generale de LA BCC ravennate forlivese e imolese –. Il nostro contributo come banca locale è quello di fornire alle aziende delle soluzioni di finanziamento che consentano di posticipare più avanti nel tempo i pagamenti di queste prime bollette dell’anno, senza oneri eccessivi e a tassi più bassi del mercato.

L’auspicio, ovviamente, è che i prezzi dell’energia possano tornare nei prossimi mesi a livelli più sostenibili. Inoltre, lavoriamo in partnership con le realtà territoriali come Power Energia, per costruire una risposta cooperativa di sistema a questa crisi”.

“Power Energia – ha commentato l’Amministratore Delegato Cristian Golinelli – grazie alla sua natura di cooperativa di utenza, non ha l’obiettivo di massimizzare il profitto quanto piuttosto quello di creare valore per i propri soci.

Per questo, oltre ai vantaggi che già ci contraddistinguono, come il ristorno, grazie alla sinergia con LA BCC, oggi è a disposizione delle imprese un innovativo strumento in più per affrontare questo momento di costi energetici elevatissimi.”