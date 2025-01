“LA BCC vuole essere banca di comunità, radicata nel suo territorio. Fondamentale appare quindi il legame con la sua base sociale. Quest’anno abbiamo superato i 40.000 Soci, traguardo che conferma la fiducia del territorio nei nostri confronti ed i benefici dell’adesione alla nostra cooperativa che è sia ideale, sia fondata su benefici e vantaggi economici. La nostra banca si pone a fianco della comunità, privilegiando le persone, le relazioni ed i progetti”. Questo il commento del Presidente della BCC Giuseppe Gambi alla notizia dell’importante traguardo raggiunto.

Martedì 24 dicembre è stata premiata la quarantamillesima socia della BCC, la studentessa alfonsinese Bianca Mulder, che frequenta l’ultimo anno del Polo Tecnico di Lugo. La neo socia gioca a pallavolo in una squadra di Alfonsine, e, insegnando già al settore giovanile, le piacerebbe iscriversi a Scienze Motorie per intraprendere la carriera di docente. Bianca ha due fratelli (tutti clienti della nostra Banca). La mamma è casalinga ed il papà è un ingegnere meccanico olandese, che lavora nel settore navale per una ditta estera.

Alla piccola cerimonia hanno partecipato il Presidente della BCC Giuseppe Gambi, il Direttore Generale Gianluca Ceroni e la consigliera delegata alla sostenibilità Emanuela Bacchilega.

“E’ per noi di grande valore che il quarantamillesimo socio sia una ragazza diciottenne. Testimonia l’attenzione della Banca verso le nuove generazioni, che vanno coinvolte nella progettazione del futuro del nostro istituto e del nostro territorio” – sostiene la consigliera Emanuela Bacchilega.

L’interesse dei Soci è inoltre il primo obiettivo della banca, che è un ente a mutualità prevalente; i Soci sono, infatti, espressione diretta dei territori e delle sei aree territoriali di cui si compone (Faenza, Forlì, Lugo, Imola, Ravenna e Romagna Centro).

Oltre a partecipare allo sviluppo della comunità, il Socio può beneficiare di sconti commerciali e benefit, che possono arrivare annualmente fino all’intero controvalore delle quote versate.

Essere Soci significa, quindi, potere fare affidamento sulla tua banca, in qualunque situazione.”