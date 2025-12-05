A fine novembre 2025 l’audit di rinnovo ha confermato con esito positivo la certificazione per il prossimo triennio (2026/2028, con decorrenza dalla data di scadenza del precedente ciclo certificativo), riconoscendo un ulteriore incremento del punteggio assegnato alla Banca. LA BCC ravennate, forlivese e imolese è certificata Parità di Genere dal 2022, fra le prime banche in Italia a conseguire la certificazione ai sensi della UNI Pdr 125:2022.

“Questo risultato – afferma Emanuela Bacchilega, Vice Presidente e Consigliera Delegata alla Sostenibilità de LA BCC ravennate forlivese e imolese – rappresenta una conferma significativa dell’impegno della Banca nella promozione dei valori delle pari opportunità, nella creazione di percorsi di leadership ed empowerment femminile, nel favorire la genitorialità e la conciliazione vita lavoro. L’elevato punteggio assegnato alla nostra realtà esprime il senso di tutela e di appartenenza che il nostro personale manifesta, e certifica il valore delle iniziative di ascolto, dialogo e condivisione avviate, di cui sono protagonisti i nostri collaboratori. Iniziative che rafforzeremo anche nel prossimo triennio: il benessere ed il coinvolgimento delle risorse umane costituisce un obiettivo prioritario del nostro Piano di Sostenibilità.”

Tra le azioni già attive si colloca il “Programma di Leadership femminile” volto a valorizzare il potenziale delle collaboratrici e a supportarne lo sviluppo professionale in un’ottica meritocratica e di pari opportunità. Fino al 2028 il programma coinvolgerà 30 collaboratrici, con l’obiettivo di accrescerne la visibilità interna, le competenze professionali e relazionali e di favorirne l’accesso o il progresso in ruoli a crescente responsabilità.

Prosegue inoltre l’impegno della Banca sul fronte della genitorialità attraverso il progetto “Essere mamma in BCC – formazione, accompagnamento, sostegno, innovazione“, che offre alle mamme con figli da 0 a 36 mesi convenzioni con asili nido del territorio, consulenze personalizzate di pedagogisti, psicologi e nutrizionisti, e incontri formativi dedicati ai temi della cura e della genitorialità. Il progetto è realizzato nell’ambito dell’Avviso Pubblico #RiParto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LA BCC ravennate, forlivese e imolese conferma così il proprio impegno nel promuovere un ambiente inclusivo, attento ai bisogni delle persone e orientato a una crescita sostenibile, in linea con i valori cooperativi che da sempre la contraddistinguono.