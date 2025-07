LA BCC ravennate, forlivese e imolese negli ultimi anni ha ampliato e sviluppato il settore finanza, innalzando la qualità della consulenza e della gestione del rischio di Soci e clienti. In questa ottica ha recentemente nominato responsabile private Ilaria Montini (in foto). L’Ufficio Private Banking della BCC è composto da diciotto gestori che operano nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Imola.

Ilaria Montini, faentina, laureata in Economia e Commercio all’Università di Bologna, lavora in BCC dal 1997. Nella sua carriera ha iniziato prima come addetto in filiale, passando poi all’Ufficio Titoli e infine al servizio private. E’ consulente finanziaria iscritta all’Albo unico dei Consulenti Finanziari, ha conseguito la certificazione EFA (European Financial Advisor) ed è certificata Esg.

Ha ricevuto nel 2023 l’importante premio “Private Banker del Nord Est 2023”, consegnato in occasione della cerimonia conclusiva di assegnazione dei Citywire Italia Private Banking Awards 2023, tenutasi a Milano. Specialista di grandi patrimoni, si è distinta tra i candidati di Emilia- Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige delle principali 40 banche e finanziarie attive in Italia.

“Il traguardo raggiunto – dichiara Ilaria Montini – rappresenta per me uno stimolo costante per migliorare il servizio erogato, mantenendo saldi i valori e i principi del credito cooperativo, che si concretizzano nel prestare la massima attenzione alle persone. Il servizio Private Banking, all’interno della BCC, è prestato senza che incentivi di remunerazione variabile ai dipendenti influiscano sulla consulenza fornita, e questa è un’ulteriore ed importante garanzia a favore di Soci e clienti”.