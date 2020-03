“Lo abbiamo sempre fatto, a maggiore ragione in questa situazione di emergenza. La sanità pubblica è uno dei settori che la Banca sostiene attraverso la destinazione di risorse dal plafond di beneficenza che annualmente l’Assemblea dei Soci mette a disposizione del territorio. Con questa donazione rafforziamo il nostro impegno per la comunità”.

Il Presidente de LA BCC Secondo Ricci commenta, con queste parole, la donazione per un importo di 120.000 Euro che consentirà l’acquisto di strumentazione sanitaria per il potenziamento dei servizi che le AUSL della Romagna e di Imola sono chiamate ad erogare per fronteggiare l’emergenza sanitaria collegata al CoronaVirus nel nostro territorio di competenza

La Banca ha disposto donazioni a favore della AUSL della Romagna di Euro 90.000 per incrementare la dotazione tecnologica degli ospedali di Ravenna e Forlì e di Euro 30.000 a favore dell’ Ausl di Imola.

LA BCC promuove inoltre presso Soci, clienti e dipendenti una iniziativa nazionale di solidarietà denominata “#Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono”, coordinata da Federcasse in collaborazione con il Ministero della Salute. I Soci e i clienti potranno donare sul conto corrente intestato a ICCREA BANCA IBAN IT84W0800003200000800032006, effettuando le disposizioni direttamente dai canali di home banking

Queste iniziative di solidarietà si aggiungono al sostegno concreto che la Banca sta dando alle famiglie e alle imprese del territorio per fronteggiare gli impatti economici e sociali collegati alla emergenza Covid-19 attraverso specifici interventi di sospensione delle rate dei mutui e nuovi finanziamenti per #ripartireinsieme.

“Siamo davvero grati a La BCC per questa donazione – ha detto il Direttore Generale dell’Ausl di Imola Andrea Rossi, ringraziando l’intero Consiglio di Amministrazione e i Soci della banca – in un momento in cui è particolarmente importante per la nostra Azienda avere risorse a disposizione per fronteggiare un’emergenza drammatica per la popolazione e per il sistema sanitario locale. Tutti gli operatori dell’Azienda, dal primo all’ultimo, si stanno impegnando allo stremo per garantire la miglior assistenza possibile ai nostri cittadini. La vicinanza che questi gesti di generosità ci dimostrano concretamente è per noi tutti fonte di grande motivazione”.

Un ringraziamento sentito giunge dal Direttore Generale dell’Ausl Romagna, Marcello Tonini, all’Istituto di Credito e a tutti i Soci, che con questo encomiabile gesto di solidarietà confermano, in un momento particolarmente difficile e drammatico per l’intera comunità, il sostegno e la generosità che da sempre La BCC ha dimostrato nei riguardi delle strutture sanitarie romagnole.