LA BCC ravennate forlivese e imolese è risultata tra le BCC vincitrici del contest organizzato da BCC Assicurazioni a livello nazionale «Assicurati la Vittoria», il concorso a premi dedicato a tutte le BCC del Gruppo che premia il collocamento dei prodotti del comparto assicurativo.

“La nostra BCC si è classificata tra le vincitrici in particolare nel collocamento delle soluzioni dedicate alla Protezione della Casa e della Famiglia. Questo traguardo è segno di un impegno costante nel promuovere un modello di relazione a tutela di Soci e clienti, basato sulla condivisione per aumentare i livelli di copertura assicurativa e conseguentemente la serenità delle famiglie.

La filiale della nostra Banca che ha collocato il maggior numero di Polizze coinvolte nel Contest di Bcc Assicurazioni e che, quindi, risulta assegnataria del Premio è il Gruppo Filiali Ravenna Berlinguer/Ravenna Darsena”.

Martedì 23 dicembre 2025 il Vice Direttore Marco Secci ha consegnato il premio a Simona Arcozzi, consulente presso la Filiale, che si è particolarmente distinta nella consulenza assicurativa, “dimostrando con continuità grande attenzione alle esigenze della clientela, intercettandone i relativi bisogni e dando risposte concrete ed efficaci per affrontare le sfide di oggi e di domani, legate al comparto casa e famiglia ed alla protezione del proprio patrimonio”.

L’attività di consulenza su temi assicurativi, effettuata dalla Banca unitamente a BCC Assicurazioni, è stata riconosciuta anche dal premio Insurance Connect Award 2025, conquistato da BCC Assicurazioni per il Prodotto Casa Protetta riconosciuta come Miglior Prodotto Abitazione.