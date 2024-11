Dal 25 al 27 ottobre, Bari e Matera hanno ospitato il Quattordicesimo Forum Nazionale della Rete Giovani Soci e Socie BCC. Organizzato da Federcasse assieme al Comitato di Coordinamento dei Gruppi Giovani Soci, il forum ha coinvolto 300 giovani da tutta Italia, affrontando il tema “Talenti naturali. Radici e futuro della sostenibilità”.

Il Presidente della BCC Giuseppe Gambi ha sottolineato che “la nostra banca ha voluto garantire la sua partecipazione a questo importante evento, inviando due rappresentanti del Comitato dei Giovani Soci della BCC, perché crede nello spirito cooperativo, e nella necessità di sviluppare una nuova cultura della sostenibilità per dare un futuro alle giovani generazioni”.

L’evento ha visto la partecipazione delle socie Carmela Balestra di Forlì e Margherita Cappelli di Faenza, in rappresentanza della BCC ravennate, forlivese e imolese. Margherita Cappelli ha descritto la sua esperienza con tre parole chiave: “Novità, protagonismo e partecipazione.” Il forum è stato per lei un’opportunità per confrontarsi sui temi ESG (Environmental Social Governance), rafforzando la consapevolezza di far parte di una comunità basata su valori cooperativi. “Ogni giovane ha avuto modo di raccontare le attività sostenibili svolte sui territori, contribuendo a rinnovare la catena di valore che ereditiamo” ha condiviso la Cappelli.

Carmela Balestra ha evidenziato l’importanza dello scambio di idee: “Ho incontrato giovani come me, impegnati nel far crescere il territorio e sostenere il valore della mutualità. Abbiamo dialogato e condiviso iniziative, portando a casa nuove idee e connessioni da tutta Italia.” La presenza di Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico, ha concluso il forum con un messaggio di ispirazione: dare ascolto alla propria “fiamma” interiore per contribuire al cambiamento.

Questo forum ha dimostrato come le nuove generazioni delle BCC, attraverso cooperazione e impegno, possano trasformare valori radicati in azioni concrete, guardando al futuro della sostenibilità con speranza e determinazione.