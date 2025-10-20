Venerdì 17 ottobre sono stati inaugurati i nuovi locali della Filiale della BCC ravennate, forlivese e imolese di Santa Sofia, in piazza Matteotti, 3. Alla cerimonia hanno partecipato le Sindache di Santa Sofia Ilaria Marianini e di Galeata Francesca Pondini e, per LA BCC, il Presidente Giuseppe Gambi, il Vice Presidente Vicario Gianni Lombardi, il Direttore Generale Gianluca Ceroni, il Capo Area Territoriale Gianguglielmo Ragni e la Direttrice della Filiale Barbara Galeotti. Ad essa è seguito l’incontro informativo zonale per i Soci al Centro Sociale Sandro Pertini.

Il presidente Gambi ha ribadito che “LA BCC è la banca del territorio, delle comunità di pianura, della collina e della montagna romagnola che punta alla crescita sostenibile del territorio, senza mai dimenticare la solidarietà come abbiamo dimostrato a seguito dell’alluvione del 2023”.

A sua volta il direttore Ceroni ha sottolineato la solidità finanziaria della BCC, che fa parte del gruppo Iccrea. “Siamo al primo posto della graduatoria regionale – ha precisato Ceroni – con indici che la collocano ai vertici degli Istituti dell’Emilia-Romagna e tra le prime 6 migliori banche di tutto il Paese (considerando le banche commerciali con mezzi amministrati inferiori a 60 miliardi)”.

E’ intervenuta anche la sindaca Marianini, evidenziando che LA BCC “è la banca del territorio, un istituto storico nato 110 anni fa nel 1915 e da sempre vicina ad agricoltori, artigiani e cittadini”.

I rinnovati locali sono stati ammodernati nell’ottica di porre sempre maggiore attenzione a Soci e clienti, nel rispetto della sostenibilità ambientale e nell’ottica della riqualificazione energetica. E’ stata installata anche una Cassa Self Assistita per favorire le operazioni bancarie anche fuori dall’orario di apertura della Filiale.