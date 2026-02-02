A distanza di due anni dalla prima rilevazione, LA BCC si vede confermata la certificazione fra i “Best WorkPlaces”, le migliori aziende in cui lavorare.

E’ stata di recente ripetuta l’indagine sul clima aziendale, svolta da una delle più importanti società di ricerca e consulenza organizzativa, Great Place to Work, che da 40 anni analizza gli ambienti di lavoro. Facendo seguito alla ricerca del 2023, sono stati così raccolte e analizzate le opinioni dei collaboratori e la loro employee experience (come viene fatto con cadenza biennale in più di 10.000 aziende, sparse in tutto il mondo).

LA BCC ha quindi riottenuto la certificazione e l’inserimento nella Classifica dei “Best Workplaces”, ovvero delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia.

“Questo risultato ci riempie di orgoglio – commenta Gianluca Ceroni, Direttore Generale della BCC – in quanto puntiamo a promuovere lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la crescita responsabile e sostenibile dei territori in cui operiamo. E’ fondamentale che i dipendenti condividano questa mission, rivolta ad offrire a Soci e clienti un servizio di qualità ed anche un’opportunità di lavoro a tante persone e a tanti giovani”.

La certificazione risulta particolarmente importante, perché i dipendenti hanno partecipato all’indagine nella quasi totalità, esprimendo un sentimento di orgoglio e di appartenenza nel lavorare per una Banca che contribuisce al sostegno e allo sviluppo della comunità.

Nella survey i dipendenti hanno poi evidenziato piena fiducia nel management, che si è dimostrato favorevole a creare una cultura che favorisca le possibilità di carriera per le donne.