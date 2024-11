La BCC ravennate, forlivese e imolese ha promosso il progetto BCC OPEN, volto a creare delle reti volontarie di dipendenti (ERG), per proporre idee ed iniziative sui temi della diversità, equità ed inclusione. Le reti sono coordinate dagli ERG LEADER, che provvedono, in accordo con la Banca, a creare iniziative e migliorare le politiche aziendali in materia di responsabilità sociale, di pari opportunità e di sostenibilità.

Tre ERG LEADERS dipendenti della BCC e iscritte all’associazione iDEE, hanno avuto il piacere di partecipare, dall’8 al 10 novembre a Padova alla 20ª Convention di iDEE, dal titolo: “VulnerABILITY. Il coraggio di esporsi”.

Per le tre dipendenti è stata l’occasione per confrontarsi sulla forza della vulnerabilità, che genera e crea alleanze; esse si sono lasciate ispirare dagli interventi delle/degli ospiti e particolarmente sentita è stata l’intervista a Attikpo Amee Akpénè, “Charity”, Presidente “dell’Union des groupments des femmes rurales” promotrice del credito alle donne in Togo. Hanno altresì avuto l’opportunità di creare nuovi legami con colleghe di altre BCC del Gruppo ICCREA, condividendo il progetto BCC OPEN di cui fanno parte.

Emanuela Bacchilega, Consigliera delegata alla Sostenibilità della BCC, ha dichiarato che “LA BCC è molto felice di garantire la sua presenza ad una manifestazione che promuove le pari opportunità e difende il valore della differenza di genere all’interno del contesto del Credito Cooperativo. Questi valori fanno parte del Credito Cooperativo e vengono sostenuti direttamente anche dalla nostra Banca”.

A conferma dell’importante esperienza vissuta le dipendenti della Banca hanno ringraziato personalmente la Presidente Teresa Fiordalisi ed il Direttore Generale di ICCREA Mauro Pastore che nel suo intervento ha illustrato i percorsi ed i progetti del Gruppo in tema di vulnerabilità.