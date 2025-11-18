L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ospiterà, per il territorio della provincia di Ravenna, il convegno regionale diffuso dedicato all’outdoor education che si terrà giovedì 20 novembre dalle 9 alle 13, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’evento, che vedrà il collegamento simultaneo con tutte le nove sedi provinciali della regione (per la Bassa Romagna sarà il Salone estense della Rocca di Lugo), rappresenta un momento cruciale per la presentazione delle linee guida regionali sul tema «Educazione attiva, spazi all’aperto, benessere e salute».

L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Università di Bologna, nasce per offrire un quadro di riferimento condiviso per promuovere modalità educative innovative che valorizzino il contatto con la natura e l’apprendimento esperienziale nei servizi educativi da 0 a 6 anni.

È rivolta a tutti gli addetti ai lavori: docenti, educatori, pedagogisti e chiunque sia coinvolto nella realizzazione di attività didattiche all’aperto.

Dopo i saluti istituzionali della direttrice del Dipartimento di Scienze dell’educazione Ira Vannini e dell’assessora regionale alle Politiche per l’infanzia Isabella Conti, la mattinata entrerà nel vivo con la presentazione del documento elaborato dal tavolo interistituzionale.

A illustrare le linee guida interverranno Michela Schenetti, docente dell’Università di Bologna e responsabile scientifica del tavolo interistituzionale, che offrirà il quadro pedagogico di riferimento, mentre Ilaria Capua, esperta di salute globale alla Johns Hopkins University – Sais Europe, porterà la prospettiva della salute pubblica e del benessere. Filomena Massaro, dirigente scolastica dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, e Nadia Bertozzi, dell’Area Infanzia e adolescenza della Regione, completeranno il quadro con gli aspetti relativi all’implementazione territoriale delle linee guida.

Un momento centrale dell’incontro sarà dedicato al confronto operativo attraverso gruppi di lavoro che si riuniranno a livello provinciale, permettendo ai partecipanti di condividere esperienze e riflessioni in vista dell’applicazione concreta delle linee guida nei diversi contesti territoriali. La restituzione dei lavori in plenaria consentirà di far emergere le specificità e le sfide dei diversi territori regionali.

L’evento si concluderà con Monica Raciti, responsabile dell’Area Infanzia e adolescenza della Regione Emilia-Romagna, che trarrà le fila della giornata delineando i prossimi passi per l’attuazione delle linee guida sul territorio regionale.

«Da anni l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna investe in un sistema educativo di qualità che metta al centro il benessere dei bambini e valorizzi l’importanza degli spazi esterni come luoghi privilegiati per l’apprendimento e la crescita – sottolinea Federico Settembrini, sindaco referente per i Servizi educativi dell’Unione -, pertanto siamo lieti di ospitare questo importante incontro come momento di condivisione e progettazione integrata che vede coinvolti a vario titolo diversi professionisti».