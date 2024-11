Sabato 16 novembre è iniziata la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana nel mese di novembre.

Quest’anno il tema è lo spreco alimentare: il Ceas della Bassa Romagna è impegnato in alcune iniziative.

Casa Monti ad Alfonsine organizza in collaborazione con le scuole del Comune «Ragazzi in azione contro i rifiuti»: appuntamenti in aula con diverse classi per riflettere sui temi dello spreco alimentare e dei rifiuti, seguiti da una raccolta di rifiuti nei dintorni della scuola.

A Bagnacavallo il Podere Pantaleone propone «Perdersi tra gli alberi del Pantaleone»: domenica 24 novembre ci saranno visite guidate alle 10.30 e 15 all’interno dell’oasi, seguite da un laboratorio del legno morto con insetti vivi. Frutti antichi bio per tutti, da consumare senza spreco alimentare, con confezioni sostenibili. Per informazioni chiamare lo 0545 280898 o 347 4585280, info@poderepantaleone.it. Si possono inoltre prenotare piccoli alberelli salvati dallo sfalcio, da piantare nel proprio cortile.

Entrambe le iniziative sono state registrate sul portale europeo dedicato all’iniziativa:https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/.