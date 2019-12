Neanche le feste Natalizie hanno fermato la banda del bancomat che nella notte tra sabato e domenica hanno fatto saltare il bancomat dell’Unicredit in pieno centro a Bagnacavallo in Via Mazzini.

Ovviamente grandi danni alla struttura ma il “bottino” grazie al pronto intervento dei Carabinieri che erano nelle vicinanze in pattugliamento è stato abbandonato.

I Carabinieri hanno tentato un inseguimento ma l’auto potente dei malviventi gli ha consentito di dileguarsi in fretta.

Sono in corso le indagini grazie all’utilizzo delle telecamere che sorvegliano la zona.