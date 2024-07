Si terrà in data 16 Luglio 2024, presso l’Operà Beach Club di Riccione la finale regionale per l’Emilia-Romagna del prestigioso contest musicale SANREMO ROCK, la manifestazione che come ogni anno si concluderà al Teatro Ariston di Sanremo e che ha visto numerosi artisti – divenuti poi famosi nel corso della loro carriera – quali ad esempio i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo o gli Avion Travel solo per citarne alcuni. E fra questi finalisti saranno presenti anche gli Strada Statale 16, una band di rock demenziale di Ravenna che da un paio di anni infiamma i palchi locali con la loro prorompente ironia applicata anche ai temi scomodi trattati nelle loro canzoni. Il loro progetto parte infatti a fine estate 2021 quando la band si ritrova per la prima volta in sala prove per iniziare un percorso scoppiettante che porta alla nascita del primo album “Eccoci qua” (ascoltabile interamente su tutte le maggiori piattaforme, tra cui Spotify e YouTube già nei primissimi mesi del 2023. Dai temi frivoli quali il sesso in generale o l’uso di droghe leggere a tematiche decisamente più “spinose” come la discriminazione di genere, passando per canzoni autocelebrative e sketch dissacranti senza però mai scadere nella gretta volgarità. Lo stupore dei due fondatori, Saul Ercolani (il cantante) e Fabio Forlivesi (il batterista) è arrivata in questi giorni al ricevimento della mail da parte del direttivo artistico della manifestazione musicale con le semplici quanto edificanti parole: “l’ufficio collegio direzionale e direzione artistica e casting di Sanremo Rock, ascoltando e visionando il materiale da Voi inviato, ha espresso parere favorevole per la Vs. partecipazione al Festival, ammettendovi direttamente tra i 9 finalisti di girone, ossia alle finali Territoriali ovvero Finali Regionali (denominate “Live Tour Sanremo Rock”) in quanto il materiale è stato definito perfettamente idoneo in tutto, molto gradevole all’ascolto ed estremamente simpatico nella visione”. E così la band ravennate porterà il proprio brano ECCOCI QUA (pezzo che da il nome al succitato album) e soprattutto il proprio buonumore a Riccione, nella speranza di poter avanzare nella competizione e tenere alta la bandiera cittadina in questa competizione nazionale. Gli Strada Statale 16 sono particolarmente felici di questa “chiamata alle armi” che giunge a pochissimi giorni dal lancio del loro ultimo videoclip “Lettera” [https://www.youtube.com/watch?v=W5iT0m7wMq0], la canzone scritta in memoria dello scomparso amico Titta, che sarà – fra gli altri – riproposta nella giornata di domenica 21 luglio a Campiano in occasione del Tutti x Titta presso Rumâgna Unite.