Valorizzare le giocatrici del territorio per formare atlete di qualità. Con questo obiettivo la Fenix Energia si prepara al ritorno in serie B2 dopo tre stagioni, puntando sulla conferma di alcune giocatrici che hanno vinto la serie C, ma anche su altre che verranno a giocare a Faenza grazie a collaborazioni con società limitrofe che a loro volta ne riceveranno dal club manfredo. Una sinergia fondamentale per il movimento pallavolistico locale e che potrebbe essere un esempio da seguire.

“Ci apprestiamo a vivere una stagione particolare – spiega il vice presidente Daniele Ferrari – e una sorta di fine ciclo, dove saluteremo giocatrici che hanno vestito con grande onore questa maglia da tanti anni e che per scelte di vita o lavorative hanno deciso di non continuare il percorso in B2. Mi riferisco a Federica Gorini, a Martina Maines e ad Alice Alberti, alle quali diciamo grazie per tutto quello che ci hanno dato. Oltre a loro ci saluteranno Lucia Guardigli e Alice Bertoni che andranno a giocare al Massa Volley in serie C e che sono le prime giocatrici al centro di una fruttuosa intesa instaurata con alcune società limitrofe.

Crediamo che ogni atleta debba poter giocare nel campionato più adatto per sviluppare le proprie potenzialità e, grazie alla rete creatasi tra le società del territorio, possiamo collocarle nel loro contesto ideale, visto che nell’arco di una trentina di chilometri, operano ottime realtà sportive che disputano tutte le categorie fino alla B1. Al termine di ogni stagione, verrà valutato insieme come far continuare il percorso di ogni singola ragazza, seguendo sempre questa linea comune di lavoro.

Da Massa Lombarda arriverà invece Alessandra Galassi che giocherà con noi. Lo stesso percorso lo faranno due giocatrici della Libertas Forlì che verranno a Faenza e alcune nostre andranno in quel club per disputare la serie C.

Il progetto di costruzione dell’organico della serie B2 ci ha portati a seguire questa logica e a creare un gruppo giovane di atlete dai 20 ai 24 anni con grandi qualità, che saranno nel palcoscenico giusto per mettersi alla prova. Non abbiamo mai pensato di inserire giocatrici esperte per guidare il gruppo, perché vogliamo lavorare con ragazze giovani, fidandoci di loro. Chiaramente potremmo pagare qualcosa all’inizio per inesperienza, ma siamo certi che in campo daranno il massimo e che avranno sempre grande entusiasmo e siamo certi che i risultati arriveranno. Come allenatore puntiamo ancora su Loris Polo, vincitore del campionato di C, eccellente nel far crescere e valorizzare le giovani”.

Di marca tutta faentina è invece la serie D, che si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni e ancora guidata da Mirko Mancini.

“Tutto il nucleo di giocatrici è prodotto dal nostro settore giovanile e non nascondo che puntiamo a disputare un campionato di vertice, migliorando il risultato già positivo della scorsa stagione che è stato il raggiungimento dei play off. Nel gruppo ci saranno Giada Melandri e Nicole Ramponi a portare la loro esperienza maturata in C, pur essendo entrambe 19enni, e ci sarà anche il ritorno di Agnese Scardovi, anche lei reduce da due campionati in C. Abbiamo quindi voluto rinforzare e consolidare il nucleo dello scorso anno, affidandolo ancora a Mancini che è stato molto bravo nella sua prima stagione in un campionato seniores e che ha tutta la fiducia della società”.