Ancora emozioni sulla spiaggia di Punta Marina (RA): questa sera, attorno alle 21.30, dal nido gestito da CESTHA al Bagno Susanna è emersa la 84esima tartaruga marina.

Con questo nuovo arrivo, il tasso di schiusa raggiunge l’86% delle uova deposte, un risultato straordinario che conferma l’eccezionalità di questo evento storico per il territorio ravennate e per tutta la regione.

La natura continua a regalare spettacolo e speranza, sotto lo sguardo attento e appassionato dei biologi dello staff, dei volontari e dei curiosi.

Con questa nuova nascita, il conteggio delle 72 ore di attesa prima dell’ispezione del nido si azzera, prolungando ancora un po’ la magia di questo straordinario evento naturale.