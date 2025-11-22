25 anni trascorsi dalla maturità. Un anniversario importante da trascorrere assieme. E così i compagni di classe di un tempo si sono ritrovati, insieme ad una rappresentanza dei loro ex professori, per festeggiare la particolare ricorrenza. Si tratta della 5^C dell’allora Liceo Torricelli-Severi, anno scolastico 1999-2000. 25 anni fa, infatti, non era ancora stata effettuata la fusione con l’Istituto “Ballardini”.

Non per tutti è stato possibile partecipare alla serata, passata a ricordare gli anni delle superiori, i momenti insieme, le giornate in classe, i pomeriggi di studio, l’attesa per il nuovo millennio che li avrebbe colti in una fase completamente nuova della vita, gli insegnamenti, gli episodi divertenti e tutti quelli che hanno lasciato un vivido ricordo nel percorso di crescita di un gruppo di adolescenti verso l’età adulta.