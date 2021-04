L’Asd 100 km del Passatore comunica che la special edition del campionato italiano 100 km su strada si disputerà il 22 maggio 2021 all’autodromo di Imola. La prova, organizzata dall’associazione faentina, assegnerà i titoli assoluto e master.

Si specifica che la special edition del Campionato Italiano, originariamente assegnato alla tradizionale Firenze-Faenza, non è una versione alternativa della Cento e che il vincitore, pertanto, non rientrerà nell’albo d’oro della storica ultramaratona.

Tra le importanti novità in merito al Campionato Italiano special edition la conferma da parte di Hoka One One per la diretta social integrale della gara. La diretta sarà arricchita da un “salotto” in cui commentatori e ospiti del settore commenteranno la performance e intratterranno i visitatori. Il brand porterà la sua esperienza nel campo, sviluppata con progetti analoghi lanciati negli ultimi anni a livello globale.

“Collaborare con una gara così prestigiosa come la 100Km del Passatore è per noi un onore così sentito che abbiamo voluto proporre il meglio di quanto consentito dall’attuale periodo” dice Alessio Ranallo, Responsabile Marketing e Comunicazione di HOKA ONE ONE per l’Italia. “Per la prima volta in Italia, una 100Km potrà essere seguita via social dall’intera community dei runners, attraverso un format innovativo e ingaggiante che abbiamo già sperimentato con successo. In attesa di poter tornare a svolgere le gare nel loro modo originale, vogliamo essere proattivi nel mettere a frutto il meglio delle nuove pratiche diventate comuni negli ultimi mesi”.

A breve saranno comunicate le modalità d’iscrizione alla gara, il regolamento e maggiori informazioni.