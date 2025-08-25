Martedì 2 settembre 2025 si svolgeranno le celebrazioni dell’81° Anniversario dell’Eccidio di Ponte Felisio (2 settembre 1944), in cui nove cittadini innocenti persero la vita durante una rappresaglia nazi-fascista.

La sera del 1° settembre 1944 un sedicente gruppo di partigiani uccide un militare tedesco alla guida di una camionetta, ritrovata rovesciata nel fosso all’incrocio tra via Felisio e via Corona a Solarolo. Il giorno seguente scatta immediatamente la rappresaglia, di cui saranno vittime nove cittadini innocenti residenti fra Faenza e Castel Bolognese. Studente di aeronautica, contadino, meccanico, ferroviere, riparatore fabbricante di scope, maniscalco: questa la colpa delle vittime civili della violenza nazi-fascista. Dopo una notte di percosse e di torture, i malcapitati saranno poi fucilati e appesi ai pali del telefono.

Per non dimenticare questo episodio e per ribadire la propria contrarietà a ogni guerra, l’Amministrazione Comunale di Solarolo anche quest’anno promuove il ricordo delle vittime ed invita la cittadinanza a partecipare. La commemorazione avrà inizio alle ore 19.00 con il ritrovo presso il monumento alle vittime dell’eccidio, situato nel piazzale antistante la Chiesa di Felisio in Via Mons. Antonio Gamberini.

Alle ore 19.30 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria in Felisio. Al termine della funzione religiosa, si terranno gli onori ai caduti con la deposizione di una corona di alloro al monumento e la posa di un mazzo di fiori presso il vecchio cippo.

La sindaca Maria Diletta Beltrani sottolinea l’importanza di questo appuntamento come occasione di memoria collettiva, invitando la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni a prendere parte alla cerimonia.