L’8° Historic Minardi Day ricorderà Senna e le vicende legate alla morte del pilota brasiliano

Presentato il programma di incontri e conferenze dell’ottavo Historic Minardi Day, la due giorni organizzata dalla Minardi per celebrare la storia del team faentino in Formula 1 e per ricordare vetture e piloti che hanno contraddistinto la massima categoria sportiva automobilistica.

Il raduno quest’anno è in programma il 24 e il 25 agosto all’Autodromo di Imola. Mentre in pista scenderanno le vetture storiche che hanno attraversato i 50 anni del motorsport, nell’area paddock e nella sala conferenze si terranno presentazione di libri, conferenze, talk show, proiezioni di docu-serie e premiazioni. Fra i premi, il più importante è intitolato alla memoria di Michele Alboreto, quest’anno assegnato a Nicola Villani, voce di Eurosport. Fra gli ospiti già annunciati, invece, spicca il nome di Franco Nugnes, che presenterà un libro dedicato alla morte di Ayrton Senna. Fu Nugnes, insieme alla redazione di Autosprint, a smascherare i silenzi e l’omertà dietro alla morte del pilota brasiliano.