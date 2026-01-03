È in programma per giovedì 8 gennaio, alle 17, alla sala Cavalcoli della Camera di commercio in viale Farini 14, la prima assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico.

È stato lo stesso sindaco, Alessandro Barattoni, illustrandone i contenuti alla stampa nei giorni scorsi, a sottolineare la volontà dell’Amministrazione comunale di presentarli nel dettaglio ai cittadini in diversi incontri pubblici.

“Le misure approvate nei giorni scorsi su sosta e accessibilità del centro storico – osserva il sindaco – fanno parte di una strategia di mobilità integrata e complessiva per tutto il territorio comunale, integrata con la realizzazione di nuove piste ciclabili, il rafforzamento del trasporto pubblico locale, i navetto dai parcheggi scambiatori e la realizzazione di nuovi parcheggi multipiano. Per questo, a partire da giovedì prossimo, organizziamo una serie momenti di presentazione alla cittadinanza che immaginiamo utili per porre domande e chiarire eventuali dubbi”.

Al primo di questi appuntamenti interverranno, oltre al sindaco, gli assessori alla Mobilità e Viabilità Massimo Cameliani, alla Scuola e al Bilancio Francesca Impellizzeri, al Turismo, Commercio e Artigianato Fabio Sbaraglia e al Centro storico Giancarlo Schiano.