L’associazione artistico-culturale “I Creativi sopra la Media”, di Casola Valsenio, ha organizzato per sabato 11 settembre 2021 presso il Parco G. Cavina, in via Roma 50 a Casola Valsenio la sesta edizione del concorso/estemporanea di pittura “INQUADRA”.

Il concorso ha per tema “I colori del sole” e l’estemporanea ha per tema “Luce”. Sono previsti premi economici per i primi tre classificati di ogni sezione, ulteriori 11 premi acquisto nella sezione estemporanea e menzioni speciali.

Alle 18.30 la giuria decreterà i vincitori del concorso e dell’estemporanea. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Per info e iscrizioni: creativisopralamedia@libero.it