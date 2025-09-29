La città di Lugo si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione del Lugo Vintage Festival, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. Un appuntamento ormai immancabile che celebra il fascino senza tempo della moda e dello stile.

Il festival prende vita con Vintage Off, due serate di anteprima che apriranno la strada al weekend:

• Giovedì 9 ottobre Gramen nella corte della Rocca Estense, un progetto che porta musica e giovani in spazi insoliti della città, con dj set live a cura di Radio Sonora.

• Venerdì 10 ottobre le Ex Pescherie ospitano Urban Species – Club Night: una notte tutta da ballare con le sonorità di Relative e Memoryman aka Uovo, ingresso libero.

Il cuore pulsante del festival sarà il fine settimana. Alle Ex Pescherie della Rocca si potrà visitare la mostra “I Giovani Ribelli. Le sottoculture urbane”, curata dall’Archivio A.N.G.E.L.O. e da Stefano Guerrini. Un percorso che racconta, attraverso abiti e accessori originali, la forza espressiva di Mods, Hippie, Paninari, Dark e Gothic: movimenti che hanno segnato la moda e la società dagli anni ’60 agli anni ’90, trasformando il modo di vestirsi in una vera e propria dichiarazione d’identità.

Spazio anche alla musica dal vivo. After Party Vol.2, sabato 11 ottobre al Chiostro della Rocca, porterà sul palco artisti emergenti e dj set fino a notte fonda, con il live di Tonino 3000 e l’immancabile dj Darko. L’evento avrà anche un importante risvolto solidale: l’intero ricavato sarà destinato alla ricerca sulle malattie neurodegenerative e alle famiglie del territorio che vivono questa realtà.

L’esperienza vintage si estenderà anche al Centro Commerciale Globo, dove il Vintage Games Party riporterà tutti nell’atmosfera delle sale giochi anni ’80, con cabinati arcade, un GameBoy gigante e un grande torneo finale domenica pomeriggio.

Il festival è anche un’occasione di sperimentazione culturale con Spazio Effimero (Ex Blocks, Via Garibaldi 7), un luogo temporaneo che accoglierà installazioni, performance musicali e laboratori creativi per la giornata di sabato e alla domenica sarà invece protagonista Beat & Play, una mostra interattiva di strumenti e console vintage che offrirà ai visitatori l’opportunità di toccare con mano i suoni del passato e cimentarsi con laboratori dedicati alla pixel art e alla musica analogica.

La chiusura sarà affidata a Sounds of Europe, domenica 12 ottobre alla Rocca Estense: un pomeriggio di giochi, podcast live e dj set dedicati ai suoni e alle contaminazioni musicali del continente, in collaborazione con Europe Direct Romagna e Radio Sonora.

Attesi per il vintage market oltre 300 espositori da tutta Italia con il meglio del vintage, accessori, modernariato, vinili e fumetti.