A coronamento delle molteplici iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Riolo Terme in occasione del 80° Anniversario della Liberazione di Riolo, venerdì 11 aprile 2025 si svolgerà la Cerimonia di commemorazione della Liberazione.

La Cerimonia istituzionale avrà inizio con partenza dalla Chiesina dei Caduti, in Viale delle Rimembranze, proseguirà con discorso ufficiale alla Stele della Resistenza (di fronte al Municipio), visita al Monumento alle Vittime civili (Corso Matteotti angolo via XXV Aprile) e Parco Scattini (in via Firenze), luoghi in cui verranno deposte corone di alloro.

Presso il Parco Scattini verrà inaugurato il murales dedicato al generale Arturo Scattini, comandante del Gruppo di Combattimento “Friuli” ed ancora ricordato, oltre che per l’eroismo degli uomini al suo comando, per aver contenuto l’entità dei danni materiali e in termini di vite umane a Riolo nelle giornate del 9, 10 e 11 aprile 1945. Il murales, ideato dal grafico ed artista imolese Cesare Bettini, riprodurrà foto storiche del generale Arturo Scattini e del Gruppo di Combattimento Friuli, immagini d’epoca risalenti alla Seconda guerra mondiale, nonché una cartina delle operazioni militari dell’aprile ‘45 nel territorio riolese.

Sempre presso il Parco Scattini si procederà all’inaugurazione dell’installazione del Vector of Memory della Liberation Route Europe. Infatti, tra i diversi percorsi promossi da LRE Italia, associazione di cui l’Unione della Romagna Faentina è ente socio, vi è un percorso denominato “Liberation Route Europe’s Trail in Italy” che collega le Regioni italiane in cui si è svolta la Guerra di Liberazione dall’occupazione nazi-fascista, nel periodo 1943-1945 e che in Emilia-Romagna incrocia in particolare l’Appennino e i territori attraversati dalla Linea Gotica: al fine di segnalare sul territorio i luoghi legati alla Lotta di Liberazione e alla progressiva avanzata degli Alleati, LRE Italia ha proposto di installare i “Floor Vectors of Memory ” (una piccola placca rotonda di metallo), progettati dall’architetto Daniel Libeskind, progettista del Museo Ebraico di Berlino e del One World Trade Center (Freedom Tower) di New York.