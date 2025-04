L’1 maggio inaugura Civico 25 – Il gusto dell’inclusione, pizzeria dove lavoreranno persone con disabilità

L’1 maggio alle 18.30 inaugura a Castel Bolognese il nuovo Civico 25 – Il gusto dell’inclusione, una pizzeria dove lavoreranno persone con disabilità. Si tratta del nuovo progetto di Eugenio Iannella, che di fatto chiuderà l’attuale Civico 25 lungo la via Emilia e si trasferirà in via Papa Giovanni XXIII, al civico 444. Il piccolo locale diventerà un grande ristorante, da 160 posti, fra interno ed esterno, aperto a pranzo e a cena, nel quale lavoreranno 18 persone con disabilità. 10 sono già state assunte.

Il 2 maggio la pizzeria sarà già operativa. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con i servizi sociali, Fare Comunità, le associazioni del territorio e la Scuola Italiana Pizzaioli. A settembre, infatti, partirà anche un’accademia per formare nuovi pizzaioli con disabilità . Gli iscritti seguiranno un corso di quattro mesi con Luigi Timoncini, dedicato a pizza, piadina, biscotteria e pane e alla fine otterranno un attestato utile per entrare nel mondo del lavoro.

L’intera iniziativa ha già avuto il sostegno del Presidente Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni.