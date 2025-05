La StraRavenna, la più ‘datata’ podistica della nostra città, compie 50 anni: domenica 1 giugno e si corre per la cinquantesima volta con partenza e arrivo dalla Polisportiva di Ponte Nuovo (via Ancona 43). La ASD Polisportiva Ponte Nuovo continua a promuovere incessantemente lo sport in molteplici forme e a tutte le età, facendo suoi i principi del nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese”.

In programma con partenza alle ore 9 la podistica ludico motoria di 8 chilometri aperta a tutti, che anche quest’anno per agli appassionati di corsa e cammino transiterà per il nuovo Parco Cesarea – zona Poggi, per i non allenati un mini percorso all’interno del centro sportivo.

Il contributo organizzativo di euro 3 si può saldare sul posto fino a 10 minuti prima della partenza.