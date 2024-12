Martedì 7 gennaio 2025 al Polo di Tebano (edificio ex scuola elementare), in Via Tebano 54 a Faenza, dalle 9.30 alle 17.30 si terrà un Corso di inglese tecnico applicato al vino tenuto da Enrico Donati (Wine Educator & Sommelier professionista, titolare della Scuola Veni Vidi Vini). Il Corso, nato da una collaborazione tra il Polo di Tebano e la Scuola Veni Vidi Vini di Ravenna, certificata in Italia dal WSET, è rivolto a chiunque lavori e/o studi nel settore vitivinicolo ed enologico o, più in generale, a chi semplicemente abbia a che fare col mondo del vino in ambito internazionale o con clientela, colleghi, studenti stranieri.

La lezione sarà svolta parte in aula e parte in vigneto, cantina e laboratorio. Non è previsto esame finale; al termine della giornata sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Il costo del corso è di 150 euro cadauno, salvo riduzioni applicate a studenti dell’Università di Bologna – Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, Associati agli Enti del Polo di Tebano, Associati Assoenologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Ravenna, Associati AIS, AIES, FIS, ONAV, FISAR.