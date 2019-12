Inaugura sabato 21 dicembre 2019 alla libreria Moby Dick in Via XX Settembre 3 B a Faenza, la mostra di Anna Bacchilega, Roberta Savolini, Monalisa Valmori e Marinella Zaccherini dal titolo “Konfronti 2019”, un incontro di quattro artiste dell’Associazione Acquerellisti Faentini che uniscono insieme in un muto dialogo linguaggi espressivi differenti, spaziando dalla pittura al disegno e alla fotografia. La mostra continuerà fino all’11 gennaio 2020 negli orari della libreria Moby Dick: dal lunedì alla domenica compresa orario continuato 8.30 – 19.30, chiuso il 25 e 26 dicembre, l’1 e 6 gennaio 2020.