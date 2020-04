Con la presente siamo a segnalare la scomparsa del cane Kobi, giovedì 16 aprile alle ore 15,00. Meticcio, maschio, mantello bianco/nero, taglia grande. E’ scappato dal cancello di casa che a causa di lavori di giardinaggio dei proprietari, era stato lasciato inavvertitamente aperto. La zona è quella del parco Teodorico, Via Argirocastro (Famila), dopo un primo avvistamento nella serata di giovedì in zona Bassette non ci sono state altre segnalazioni. Ieri un gruppo di volontari Enpa e i proprietari hanno battuto tutta la zona ma non hanno visto nulla. Si teme che si sia allontanato. E’ un cane molto timoroso, adottato dal canile di Cervia da pochi mesi, facciamo un appello a tutti i cittadini, se qualcuno lo vedesse può chiamare subito il proprietario, Michele 3355309585, senza cercare di avvicinarlo.