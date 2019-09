Kirecò, Comune: “Vogliamo continuare il progetto di sostenibilità ambientale. Fiduciosi per l’asta”

Venerdì torna la protesta legata ai cambiamenti climatici. Studenti, associazioni e tutti coloro che hanno appoggiato la battaglia per contrastare l’inquinamento torneranno a sfilare in centro per chiedere a Comuni, Governi e singoli cittadini di iniziare uno stile di vita più sostenibile per la Terra. Accorgimenti e comportamenti che erano già stati anticipati a Ravenna da un piccolo gioiello di architettura sostenibile, il centro di educazione ambientale Kirecò in via Don Carlo Sala, oggi purtroppo all’asta, insieme ad una concessione comunale di 50 anni, dopo la liquidazione coatta amministrativa nella quale è andata incontro la cooperativa Impronte, ideatrice del centro oggi comunque tuttora funzionante e attivo, anche come spazio di coworking, proponendo laboratori e corsi per giovani e giovanissimi sul tema ambientale. Un progetto che il Comune di Ravenna vuole continuare a portare avanti, come emerso recentemente in consiglio comunale.