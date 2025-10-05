Questa mattina a Poggio Renatico (Ferrara) si è svolta la Qualificazione Regionale per il Campionato Italiano Esordienti – specialità Kumite (combattimento), che ha visto protagonisti gli atleti del Fight Club Ravenna, alcuni dei quali si sono laureati Campioni Regionali conquistando il titolo e l’accesso alle finali nazionali.

La competizione, riservata ai giovani delle classi 2012 e 2013, ha messo in evidenza la qualità tecnica e la determinazione del team ravennate, che ha conquistato numerosi podi e il pass per le finali italiane in programma il 25 e 26 ottobre presso il PalaPellicone di Ostia Lido (Roma).

I RISULTATI

Categoria -43 kg

• Oro: Lorenzo Morelli

• Argento: Simone Grilli

• Bronzo: Leonardo Stanganelli

Categoria -48 kg

• Argento: David Cirstea

Categoria -50 kg Femminile

• Oro: Bianca Medri

Categoria +61 kg Femminile

• Oro: Elena Cavalieri

Ottime prove anche per Cristian Bonello e Andrea Riccardi, rispettivamente 5° e 7° classificato nella -38 kg, a conferma della solidità e della qualità del vivaio agonistico del Fight Club Ravenna.

Un dato particolarmente significativo è che tutti gli atleti qualificati per le finali nazionali sono classe 2013, ad eccezione di Elena Cavalieri (classe 2012): un risultato che lascia ben sperare per il futuro del club e testimonia l’ottimo lavoro tecnico svolto nel settore giovanile.

“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – commenta il direttore tecnico Vito Durante – perché questi risultati non arrivano per caso: dietro c’è un grande lavoro di squadra, di disciplina e di passione. Il nostro obiettivo resta la crescita sportiva e personale di ogni atleta, nel pieno spirito del Karate FIJLKAM.”

Il Fight Club Ravenna si conferma così una delle realtà più attive e competitive del panorama regionale, capace di unire risultati di alto livello e un forte impegno nella formazione dei giovani atleti.